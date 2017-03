Tabellenführer Chelsea schlägt Stoke City

Stoke-on-Trent Tabellenführer FC Chelsea hat in der englischen Premier League einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Bei Stoke City siegten die Blues mit 2:1 (1:1).

Das entscheidende Tor durch Gary Cahill fiel erst in der 87. Minute. Willian (13.) schoss Chelsea per Freistoß in Führung. Jonathan Walters (38.) erzielte mit einem Foulelfmeter den Ausgleich für Stoke, nachdem er zuvor im Strafraum gefoult worden war.

Durch den Sieg hat Chelsea in der Tabelle der englischen Fußball-Spitzenklasse 69 Punkte und damit vorerst 13 Zähler Vorsprung auf die beiden punktgleichen Liga-Konkurrenten Tottenham Hotspur und Manchester City, die erst am Sonntag spielen.

Der englische Fußballmeister Leicester City gewann auch sein drittes Ligaspiel unter Trainer Craig Shakespeare. Bei West Ham United siegten die Foxes mit 3:2 (3:1). Riyad Mahrez (5. Minute), der ehemalige deutsche Nationalspieler Robert Huth (7.) und Jamie Vardy (38.) erzielten die Tore für Leicester. Manuel Lanzini (20.) und André Ayew (63.) trafen für West Ham. Leicesters Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt am Samstagabend sechs Punkte.