Mbappe erstmals im französischen Nationalteam

Kylian Mbappe ist einer von vier Neuen in Deschamps' 24-Mann-Kader. Foto: dpa

Paris AS-Monaco-Youngster Kylian Mbappe ist erstmals für die französische Fußball-Nationalmannschaft nominiert worden.

Auch der Dortmunder Ousmane Dembélé steht für das WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg und die Testpartie gegen Spanien wieder im Kader der Équipe Tricolore, wie der französische Fußball-Verband mitteilte.

Der 18-jährige Mbappe hatte zuletzt mit zwei Treffern in den Champions-League-Achtelfinalspielen gegen Manchester City (3:5 und 3:1) großen Anteil am überraschenden Weiterkommen seines Teams. "Qualität hat kein Alter", sagte Nationalcoach Didier Deschamps. Aus seiner Sicht, sei der richtige Moment für eine Nominierung gekommen. "Ich denke, Kylian ist schon sehr erwachsen. Er ist in der Lage, bei allen Entscheidungen einen klaren Kopf zu bewahren."

Der Stürmer ist einer von vier Neuen in Deschamps' 24-Mann-Kader. Auch Mbappes Mannschaftskollege in Monaco, Benjamin Mendy, sowie Florian Thauvin von Olympique Marseille und Lyons Mittelfeldspieler Corentin Tolisso sind erstmals mit dabei.