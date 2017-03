Atlético siegt dank Griezmann - Rückschlag für FC Sevilla

Sevilla Der FC Sevilla hat im Rennen um die spanische Fußball-Meisterschaft zwei Punkte eingebüßt. Der Europa-League-Sieger kam daheim nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Aufsteiger CD Leganés hinaus.

Die Andalusier liegen als Dritter drei Punkte hinter dem FC Barcelona und zwei hinter Real Madrid. Allerdings hat Barcelona ein Spiel weniger absolviert, Real sogar zwei. Der Tabellenvierte Atlético Madrid mühte sich am Abend zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg beim Drittletzten FC Granada. Vier Tage vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Bayer Leverkusen (4:2-Sieg im Hinspiel) erzielte der französische Nationalspieler Antoine Griezmann in der 84. Minute den Siegtreffer. In der Nachspielzeit sah Granadas ghanaischer Mittelfeldspieler Wakaso die Gelb-Rote Karte (90.+4).

In Sevilla brachte Gabriel den Tabellen-16. Leganés in der dritten Minute in Führung, die Gastgeber schafften nur noch den Ausgleich durch Stevan Jovetic (43.). Damit gelang dem FC Sevilla keine gute Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag bei Leicester City. Die erste Partie gewann Sevilla 2:1.