Juventus durch Heimsieg weiter unangefochten vorn

Turin Juventus Turin bleibt in der italienischen Fußball-Meisterschaft klarer Spitzenreiter. Der Rekordmeister siegte ohne den geschonten Weltmeister Sami Khedira daheim 2:0 (0:0) gegen den Tabellen-17. FC Empoli.

Gäste-Torwart Lukasz Skorupski sorgte nach Kopfball von Ex-Bundesligaprofi Mario Mandzukic in der 52. Minute per Eigentor für die Führung. Alex Sandro entschied 13 Minuten später die Partie. Juventus führt zumindest bis Sonntag mit nun zehn Punkten Vorsprung vor dem AS Rom die Serie A an. Der SSC Neapel liegt nach der 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen Atalanta Bergamo sogar schon zwölf Punkte hinter den Turinern.