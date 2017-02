Skjelbred: Karriereende in Norwegens Nationalteam

Oslo Hertha-Profi Per Ciljan Skjelbred beendet seine Karriere in der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft.

"Ich habe nicht länger die Motivation, die nötig ist, um in der Nationalelf zu spielen, und Lust, meinen beiden schönen Kindern den Vorrang zu geben", sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler laut einer Mitteilung des norwegischen Fußballverbands.

Skjelbred steht seit 2014 beim Bundesligisten Hertha BSC in Berlin unter Vertrag. Im selben Jahr wurde er Kapitän der norwegischen Nationalmannschaft. "Jetzt, wo es einen neuen Trainer gibt, fühle ich, dass es der passende Moment ist, mein Trikot einem der neuen, jüngeren Kerle zu übergeben, die an die Tür der Nationalmannschaft klopfen", sagte Skjelbred.

Anfang des Monats war bekannt geworden, dass der Schwede Lars Lagerbäck künftig die Norweger trainiert. Mit der isländischen Nationalmannschaft war Lagerbäck bei der Fußball-EM in Frankreich im vergangenen Sommer sensationell bis ins Viertelfinale gekommen und hatte England aus dem Turnier geworfen.

"Wenn er nicht motiviert genug ist, ist es die richtige Entscheidung", sagte Lagerbäck zu Skjelbreds Ankündigung. "Ich habe Per gesagt, dass die Tür zur Nationalmannschaft offen steht, falls er das Bedürfnis hat, wieder zu spielen."

Norwegen liegt in der deutschen WM-Qualifikationsgruppe nach vier Spielen aussichtslos auf dem fünften Platz. Gegen die DFB-Auswahl steht die Partie am 4. September in Stuttgart an.