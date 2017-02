PSG in der Liga nur 0:0 gegen Toulouse

Paris Julian Draxler und Kevin Trapp haben mit Meister Paris Saint-Germain nach der Gala gegen den FC Barcelona in der französischen Fußball-Meisterschaft zwei wichtige Punkte abgegeben. Gegen den FC Toulouse reichte es nur zu einem 0:0.

Damit liegt PSG weiter drei Punkte hinter Spitzenreiter AS Monaco, der sich am Freitag ebenfalls mit einem Unentschieden begnügen musste. Trapp stand erneut über 90 Minuten im Tor, Draxler wurde in der 71. Minute ausgewechselt.