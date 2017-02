Gündogan: Erfahrungen mit Verletzungen helfen bei Comeback

Manchester Der verletzte Nationalspieler Ilkay Gündogan ist zuversichtlich für die Arbeit an einer Rückkehr auf den Fußballplatz.

"Meine Erfahrungen mit den schweren Verletzungen am Rücken und am Knie helfen mir. Ich kann diese Verletzung ganz gut einordnen", sagte Gündogan bei eurosport.de. Der 26-Jährige von Manchester City hatte sich im Dezember einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt zum wiederholten Mal in seiner Karriere lange aus.

"Ich weiß, dass ich an meinem Comeback wirklich hart arbeiten muss. Sechs Monate auf der faulen Haut liegen geht nicht", sagte der frühere Dortmunder, der im vergangenen Sommer nach England gewechselt war. Unter City-Trainer Pep Guardiola hatte sich der Mittelfeldspieler im vergangenen Herbst zu einer zentralen Figur des Teams entwickelt, ehe ihn erneut eine schwere Verletzung stoppte. "Ich hoffe, dass ich diese Erfahrung zum letzten Mal machen muss und dass ich über mehrere Jahre, vielleicht sogar bis zum Ende meiner Karriere, von solchen Verletzungen verschont bleibe", sagte Gündogan.