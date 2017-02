Otto Pfister neuer Nationalcoach von Afghanistan

Berlin Für Fußball-Globetrotter Otto Pfister ist sein neues Amt als Nationaltrainer von Afghanistan ein Teilzeit-Job. "Ich muss nur sechsmal im Jahr für jeweils drei Wochen anreisen", sagte der 79-Jährige dem "Express" zu seiner neuen Aufgabe.

Der gebürtige Kölner hatte seinen Vertrag bereits am 12. Februar in Kabul unterschrieben, wird aber künftig kaum Zeit in Afghanistan verbringen. "Es ist ein Kriegsland, die Spieler sind alle im Ausland. Ich bereite die Mannschaft auf die Asien-Meisterschaft vor. Die Trainingslager finden in Dubai oder Katar statt", erklärte Pfister.

Der Trainer-Veteran hat schon eine Reihe von Stationen im Ausland hinter sich, vor allem in Afrika und im arabischen Raum. 2006 führte er die Auswahl von Togo zur WM nach Deutschland. Sein erstes Pflichtspiel mit Afghanistan wird Pfister am 28. März in der Qualifikation zur Asien-Meisterschaft gegen Vietnam bestreiten. "Die Heimspiele werden in St. Petersburg oder Teheran ausgetragen. Eine gute Sache! Ich freue mich", sagte Pfister.