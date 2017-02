Antonio Rüdiger spielt in Italien für AS Rom. Foto: dpa

AS Rom und Rüdiger verteidigen Platz zwei in Italien

Rom Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger und der AS Rom bleiben in der italienischen Serie A weiter der erste Verfolger von Tabellenführer Juventus Turin. Die Roma gewann mit 2:0 (1:0) beim Aufsteiger FC Crotone.

Die Tore erzielten der Belgier Radja Nainggolan in der 40. sowie Torjäger Edin Dzeko in der 77. Minute. Der frühere Stürmer des VfL Wolfsburg verschoss zudem in der ersten Halbzeit einen Foulelfmeter (17.). Mit jetzt 18 Treffern in 24 Spielen baute Dzeko seine Führung in der Torschützenliste trotzdem aus. Für die Römer war es der achte Sieg in den vergangenen zehn Spielen der Serie A. Rüdiger stand dabei 90 Minuten auf dem Platz.