PSG ohne Draxler ins Ligapokal-Finale

Bordeaux Auch ohne den angeschlagenen Julian Draxler hat Paris Saint-Germain souverän das Finale im französischen Ligapokal erreicht. Der Hauptstadtclub setzte sich in der Runde der besten Vier mit 4:1 (1:1) beim Ligakonkurrenten Girondins Bordeaux durch.

Fußball-Weltmeister Draxler hatte bereits zuletzt mit einer Wadenverletzung im Training gefehlt, Kevin Trapp stand über 90 Minuten lang beim Titelverteidiger im Tor.

Ángel Di María (19./81. Minute) und Edinson Cavani (60./74.) sorgten jeweils mit Doppelpacks für den klaren PSG-Erfolg, Diego Rolán (32.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Den Gegner der Pariser ermitteln am Mittwoch der AS Monaco und AS Nancy