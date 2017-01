In China bestehen keine Pläne Lukas Podolski abzuwerben. Foto: dpa

Pekinger Fußballclub dementiert Interesse an Podolski

Peking Der Pekinger Fußballclub Guoan hat ein Interesse am deutschen Weltmeister Lukas Podolski bestritten. Sportdirektor Jiayi Shao zeigte sich chinesischen Journalisten gegenüber verwundert über die Spekulationen um den 31-Jährigen, der bei Galatasaray Istanbul spielt.

"Podolski ist ein großartiger Spieler, aber nicht unser Ziel in diesem Winter", sagte Jiayi Shao. "Ich bin tatsächlich ein bisschen verwirrt. Wo kommen all diese Gerüchte her?"

Die Berichte hatten beim türkischen Rekordmeister in Istanbul ihren Ursprung genommen, wo Vorstandsmitglied Levent Nazifoglu von einem bevorstehenden Transfer von Podoslki nach Peking gesprochen hatte.

Doch Jiayi Shao, der als Spieler einst bei Energie Cottbus in der Bundesliga gespielt hatte, wurde von mehreren chinesischen Medien mit den Worten zitiert: "Ich bewundere ihn, aber muss klarstellen, dass wir ihn wirklich nicht unter Vertrag nehmen wollen."