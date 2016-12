FC Arsenal kassiert 1:2 Niederlage beim FC Everton

London Der FC Arsenal hat den erhofften Sprung an die Spitze der englischen Premier League durch eine Auswärtsniederlage verpasst. Der Achtelfinal-Gegner des FC Bayern München in der Champions League verlor beim FC Everton mit 1:2 (1:1).

Nur mit einem Sieg wären die Gunners (34 Punkte) an Tabellenführer FC Chelsea (37) vorbeigezogen. Alexis Sanchez hatte Arsenal in der 20. Minute in Führung gebracht. Nach dem Ausgleich durch Seamus Coleman (44.) erzielte Ashley Williams (86.) den umjubelten Siegtreffer.

Englands Fußball-Meister FC Leicester, der ebenfalls im Achtelfinale der Königsklasse steht, kassierte mit dem 0:1 in Bournemouth bereits die achte Saisonniederlage und bleibt mit 16 Punkten auf Tabellenplatz 14.

Die restlichen acht Partien des 16. Spieltags finden an diesem Mittwoch statt.