Özil trifft bei Arsenals 3:1 gegen Stoke City

London Mesut Özil hat mit dem FC Arsenal in der englischen Premier League mit einem Heimsieg zumindest für eine Nacht die Tabellenführung übernommen.

Beim 3:1 (1:1) der Londoner gegen Stoke City erzielte der deutsche Fußball-Nationalspieler in der 49. Minute das zwischenzeitliche 2:1. Özils Nationalmannschaftskollege Shkodran Mustafi musste zuvor verletzt schon nach 25 Minuten ausgewechselt werden. Charlie Adam (29.) schoss Stoke kurz darauf per Foulelfmeter in Führung, nachdem der Ex-Gladbacher Granit Xhaka zuvor im Strafraum gefoult hatte. Theo Walcott (42.) traf zum Ausgleich für Arsenal.

Den Endstand markierte Alex Iwobi (75.) wenige Minuten nach seiner Einwechslung. In der Premier-League-Tabelle überholten die Gunners mit 34 Punkten den punktgleichen FC Chelsea, der allerdings mit einem Sieg gegen West Bromwich Albion am Sonntag den ersten Tabellenplatz zurückerobern kann.