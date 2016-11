Dynamo Dresden verschenkt Sieg: 2:2 gegen VfL Bochum

Der VfL Bochum kam dank Peniel Mlapa (l) zu einem Punkt in Dresden. Foto: dpa

Dresden Dynamo Dresden hat den vierten Sieg in Serie verpasst. Der Aufsteiger musste sich am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum mit einem 2:2 (2:1) zufrieden geben.

Vor 27 372 Zuschauern gingen die Gäste durch Johannes Wurtz (15.) in Führung. Nachdem ein auf oder hinter der Linie geretteter Schuss von Akaki Gogia (6.) keine Anerkennung fand, glich Dynamo dank Aias Aosman (32.) aus. Stefan Kutschke (41.) drehte das Spiel vor der Pause. Nach dem Wechsel hatte Dresden genügend Chancen, doch Bochum schaffte durch Peniel Mlapa (85.) den Ausgleich. Dresden bleibt seit sechs Spielen ungeschlagen und auf Rang sechs der Tabelle.