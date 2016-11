Henrik Larsson hört als Trainer in Helsingborg auf. Foto: dpa

Larsson tritt als Trainer in Helsingborg zurück

Helsingborg Der frühere Weltklasseprofi Henrik Larsson ist als Trainer des schwedischen Fußballvereins Helsingborgs IF zurückgetreten. Hintergrund ist die Attacke auf seinen Sohn durch Fans vom vergangenen Wochenende.

In einer Mitteilung sagte Vereinschef Mats-Oka Schulze, die Entscheidung sei gemeinsam mit dem Verein gefallen. Der ehemalige Stürmer hatte den Verein im Januar 2015 als Trainer übernommen.

Nach dem Abstieg von Helsingborgs IF aus Schwedens erster Fußballliga hatten Randalierer auf dem Spielfeld den Sohn von Larsson attackiert. Dieser hatte sein Team zwar zuvor im entscheidenden Playoff-Rückspiel gegen Halmstad in Führung gebracht, die spätere 1:2-Niederlage aber auch nicht verhindern können. Nach dem Abpfiff stürmte ein Dutzend teils maskierter Rowdys auf den Rasen, zerrte an Larssons Trikot, ein Randalierer versetzte dem Profi einen Schlag.