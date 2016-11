Herthas Skjelbred fällt aus

Per Skjelbred hat sich im Training einen Muskelfaserriss zugezogen. Foto: dpa

Berlin Hertha-Mittelfeldspieler Per Skjelbred hat sich im Training des Berliner Fußball-Bundesligisten einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und fällt vorerst aus.

Das teilte der Verein via Twitter mit. Dafür ist Torhüter Rune Jarstein wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Norwegens Fußballer des Jahres war bei der Übungseinheit nach einer Fersen-Blessur wieder dabei. Mitchell Weiser trainierte weiter individuell. Der U21-Nationalspieler hatte beim 0:0 in Augsburg wegen Oberschenkelproblemen gefehlt. Sein Einsatz im Heimspiel gegen Mainz 05 am Sonntag (17.30 Uhr) soll aber nicht gefährdet sein.

Ob Vladimir Darida gute zwei Monate nach seinem Außenbandriss im Sprunggelenk dann wieder zum Hertha-Kader gehören wird, ließ Trainer Pal Dardai offen. "Das Training hat gut ausgesehen, aber die Woche ist noch lang", sagte der Ungar.