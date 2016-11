US-Verband ernennt Arena zu Klinsmann-Nachfolger

Chicago Bruce Arena wird Nachfolger von Jürgen Klinsmann als Trainer der Fußball-Nationalmannschaft der USA. Das gab der US-Verband in Chicago bekannt. Der 65-Jährige soll sein Amt am 1. Dezember antreten.

Arena hatte die US-Auswahl bereits von 1998 bis 2006 betreut und ist derzeit noch Trainer bei LA Galaxy. "Wenn wir zur jetzigen Zeit die möglichen Kandidaten für das Amt des Männer-Auswahltrainers begutachtet haben, dann stand Bruce an der Spitze der Liste", sagte Verbands-Chef Sunil Gulati.

US Soccer hatte sich am Vorabend nach mehr als fünf Jahren von Klinsmann, dem Ehrenspielführer des Deutschen Fußball-Bundes, getrennt. Nach dem 1:2 gegen den Erzrivalen Mexiko hatte das US-Team beim deftigen 0:4 in Costa Rica in der vergangenen Woche die höchste Pleite in der WM-Qualifikation seit 1957 kassiert. Die Amerikaner drohen damit die WM-Endrunde 2018 in Russland zu verpassen.