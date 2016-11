1860 München wirft wegen Abwärtstrend Coach Runjaic raus

München 1860 München hat nach der Talfahrt in der 2. Liga Trainer Runjaic beurlaubt. Vorübergehend soll ein Ex-Profi die Mannschaft trainieren. Geldgeber Ismaik will sich dazu äußern. Statt der erhofften Kontinuität herrscht bei den "Löwen" mal wieder Chaos.

Der TSV 1860 München hat wieder einen Trainer rausgeworfen und sein Image als erfolgloser und chaotischer Fußball-Zweitligist untermauert. Die "Löwen" trennten sich nach dem völlig verpatzten Saisonstart und dem schwachen 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern von Coach Kosta Runjaic.

Als Interimstrainer übernimmt vorerst Daniel Bierofka das Team, das auf Tabellenplatz 14 nur einen Zähler vor der Abstiegszone rangiert.

Die Beurlaubung des erst im Sommer verpflichteten Runjaic verkündete 1860 am Dienstagvormittag in zwei knappen Sätzen und kündigte für 12.00 Uhr eine Pressekonferenz an. An der soll auch Investor Hasan Ismaik teilnehmen, der an der Grünwalder Straße das Sagen hat.

Der unberechenbare Geldgeber aus Abu Dhabi war extra für das Spiel gegen den FCK eingeflogen, vom Auftritt seiner Mannschaft aber nicht überzeugt. Medienberichten zufolge soll die Vereinsführung noch in der Nacht nach der Partie die Trennung von Runjaic beschlossen haben.

Der ehemalige Lauterer hatte das Team nur zu drei Siegen in 13 Spielen in der 2. Bundesliga geführt. Mit einer ungenügenden Ausbeute von 0,92 Zählern pro Partie kam für den gebürtigen Wiener damit nur 168 Tage nach seiner Vorstellung bei den Sechzigern das schnelle Aus.

Bierofka stand bereits am Dienstagvormittag auf dem Trainingsplatz. Weil der Ex-Profi aber noch keine Fußballlehrer-Lizenz hat, kann er nur als Übergangslösung fungieren. Als solche hatte er dem TSV im Frühjahr mit drei Siegen bereits den Klassenverbleib gesichert.

Eigentlich waren die "Löwen" - wie schon so oft - mit dem Plan in die Saison gestartet, endlich mehr Kontinuität in den Verein zu bekommen. Daran aber scheiterten Runjaic und Sportchef Thomas Eichin früh. Im fünften Jahr in Serie erlebt ein Chefcoach beim TSV den ersten Advent nicht mehr im Amt. Runjaic war der insgesamt 15. Coach in Giesing seit dem Bundesliga-Abstieg 2004, einige versuchten sich mehrfach.

Runjaic scheiterte final gegen Kaiserslautern. Die Partie hatte Ismaik im Vorfeld via Präsident Peter Cassalette als Ultimatum deklariert, dort musste er liefern. Aber das gelang nicht. Die Münchner verspielten eine frühe Führung durch Ivica Olic (9. Minute). Zoltan Stieber (44.) glich für die Gäste aus der Pfalz aus.

Die Trainer des TSV 1860 München seit 2004:

TRAINER AMTSZEIT Daniel Bierofka ab 22.11.2016 (Interimscoach) Kosta Runjaic 01.07.2016 - 22.11.2016 Denis Buschujew 10.05.2016 - 30.06.2016 Daniel Bierofka 19.04.2016 - 09.05.2016 Benno Möhlmann 06.10.2015 - 19.04.2016 Torsten Fröhling 17.02.2015 - 06.10.2015 Markus von Ahlen 24.09.2014 - 17.02.2015 Ricardo Moniz 20.06.2014 - 24.09.2014 Markus von Ahlen 07.04.2014 - 19.06.2014 Friedhelm Funkel 07.09.2013 - 06.04.2014 Alexander Schmidt 18.11.2012 - 30.08.2013 Reiner Maurer 01.07.2010 - 17.11.2012 Ewald Lienen 13.05.2009 - 30.06.2010 Uwe Wolf 24.02.2009 - 12.05.2009 Marco Kurz 18.03.2007 - 23.02.2009 Walter Schachner 24.01.2006 - 17.03.2007 Reiner Maurer 04.12.2004 - 22.01.2006 Rudi Bommer 01.07.2004 - 04.12.2004