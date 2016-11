Union verdirbt Stuttgart Sprung an Tabellenspitze

Berlin Der VfB Stuttgart hat den erstmaligen Sprung an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Zwar brachte der frühere Berliner Stürmer Simon Terodde die Schwaben beim 1. FC Union schon frühzeitig in Führung (3. Minute).

Doch den kampfstarken Gastgebern gelang nach einem Fehler von VfB-Torwart Mitchell Langerak durch Steven Skrzybski (60.) noch der Ausgleich zum 1:1 (0:1).

Vor 22 012 Zuschauern in der ausverkauften "Alten Försterei", davon 2500 VfB-Anhänger, hatten beide Teams am Ende noch Chancen zum Siegtreffer. So aber bleibt Stuttgart nach dem 13. Spieltag mit 26 Punkten hinter Spitzenreiter Eintracht Braunschweig auf Platz zwei. "Eisern Union" ist mit 21 Zählern Siebter.