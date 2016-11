Sami Khedira führt Turin zu Sieg gegen Pescara

Turin Sami Khedira hat Juventus Turin zu einem 3:0-Sieg gegen Delfino Pescara geführt. Der deutsche Fußball-Nationalspieler erzielte in der 36. Minute das 1:0 nach Vorarbeit von Higuain.

Das 2:0 durch Mario Mandzukic (63.) bereitete Khedira vor. Für den 3:0-Endstand sorgte in der 69. Minute Hernanes. Juve-Trainer Massimiliano Allegri schonte gegen den Tabellen-18. mehrere Stammkräfte, darunter auch Torwart Gianluigi Buffon. Am Dienstag steht für Juve das Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla an. Mit einem Sieg hätten die Italiener das Achtelfinalticket sicher. In der Serie A liegt Turin weiter an der Spitze vor AS Rom.