Juve festigt mit Torschütze Khedira Position an der Spitze

Mit seinem dritten Saisontor hat Fußball- Nationalspieler Sami Khedira Italiens Serie-A-Tabellenführer Juventus Turin zum elften Sieg geführt.

Saß der deutsche Nationalspieler in dieser Saison mehrmals auf der Bank, ebnete der 29-Jährige den Turinern den 3:0-Sieg gegen Delfino Pescara und sicherte dem Rekordmeister damit Platz eins. Nach Vorarbeit von Higuain erzielte er in der 36. Minute das 1:0. Das 2:0 durch Mario Mandzukic (63.) bereitete Khedira vor. Er spielte 71 Minuten.

Für den 3:0-Endstand sorgte in der 69. Minute Hernanes. Juve-Trainer Massimiliano Allegri schonte gegen den Tabellen-18. mehrere Stammkräfte, darunter Torwart Gianluigi Buffon. Am Dienstag steht für Juve das Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla an. Mit einem Sieg hätten die Italiener das Achtelfinalticket sicher. In der Serie A liegt Turin weiter an der Spitze und schrieb mit dem Debüt eines 16-jährigen Toptalents Serie-A-Geschichte: Moise Kean stand sechs Minuten auf dem Platz.

Mit sieben Punkten Abstand folgt auf Spitzenreiter Juve Antonio Rüdigers AS Rom: Auf den letzten Metern kassierten die Giallorossi bei Atalanta Bergamo eine 1:2 (1:0)-Niederlage. Rom gelang in der 40. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Diego Perotti zunächst die Führung. In der 62. folgte der Ausgleichstreffer von Mattia Caldara, ehe Franck Kessié den Sieg der Gäste kurz vor Schluss perfekt machte. Rüdiger spielte bis zum Abpfiff durch.