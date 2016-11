Tabellenführer Braunschweig 1:1 gegen Bochum

Bochum Eintracht Braunschweig ist in der 2. Fußball-Bundesliga aus dem Tritt geraten. Die Niedersachsen mussten sich am Freitagabend beim VfL Bochum mit einem 1:1 (0:0) begnügen.

Braunschweig blieb auch im dritten Spiel in Serie ohne Sieg und kann am Sonntag durch den VfB Stuttgart von der Tabellenspitze verdrängt werden. In dem temporeichen Match fanden die Gäste vor 17 488 Zuschauern nach einer halben Stunde ihren Rhythmus und gingen durch Domi Kumbela (68.) in Führung. Für die mit Leidenschaft kämpfenden Bochumer traf Peniel Mlapa (79.) den Pfosten, ehe Nils Quaschner (84.) den Ausgleich erzielte.