Braunschweig 1:1 in Bochum - gelungener Kramny-Einstand

Berlin Seit dem 3. Spieltag führt Braunschweig die Zweitliga-Tabelle an. Nach dem 1:1 in Bochum könnten die Niedersachsen aber Platz eins an Stuttgart verlieren. Jubeln durfte indes Jürgen Kramny, der in seinem ersten Spiel als Bielefeld-Trainer drei Punkte holt.

Eintracht Braunschweig droht nach zweieinhalb Monaten der Verlust der Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht kam am Freitagabend beim über weite Strecken überlegenen VfL Bochum nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und könnte bei zwei Punkten Vorsprung am Sonntag vom VfB Stuttgart überholt werden. Dessen Ex-Trainer Jürgen Kramny feierte ein erfolgreiches Debüt bei Arminia Bielefeld mit dem 2:1 (1:1) gegen den 1. FC Heidenheim. Der 1. FC Nürnberg musste sich mit einem 2:2 (1:0) im Franken-Derby gegen Aufsteiger Würzburger Kickers begnügen.

VfL Bochum - Eintracht Braunschweig 1:1 (0:0)

Eintracht Braunschweig ist in der 2. Fußball-Bundesliga aus dem Tritt geraten. Die Niedersachsen mussten sich am Freitagabend beim VfL Bochum mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Braunschweig blieb auch im dritten Spiel in Serie ohne Sieg und kann am Sonntag durch den VfB Stuttgart von der Tabellenspitze verdrängt werden. In dem temporeichen Match fanden die Gäste vor 17 488 Zuschauern nach einer halben Stunde ihren Rhythmus und gingen durch Domi Kumbela (68.) in Führung. Für die mit Leidenschaft kämpfenden Bochumer traf Peniel Mlapa (79.) den Pfosten, ehe Nils Quaschner (84.) den Ausgleich erzielte.

Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim 2:1 (1:1)

Jürgen Kramny ist ein erfolgreicher Einstand als Trainer von Arminia Bielefeld gelungen. Die Ostwestfalen gewannen ihr Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit 2:1 (1:1) und konnten vorerst die direkten Abstiegsplätze verlassen. Heidenheim verpasste den Sprung auf den zweiten Tabellenrang. Vor 13 688 Zuschauern hatten die Gäste mit dem 1:0 durch Tim Skarke (14. Minute) den besseren Start. Bielefeld trat mutig auf und wurde belohnt: Andreas Voglsammer (35.) nutzte einen Fehler von FC-Keeper Kevin Müller zum Ausgleich. Im zweiten Abschnitt markierte Manuel Prietl (62.) den Siegtreffer für die Arminia.

1. FC Nürnberg - Würzburger Kickers 2:2 (1:0)

Der 1. FC Nürnberg hat auf seiner Aufholjagd in der 2. Fußball-Bundesliga einen kleinen Dämpfer erlitten. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz rettete am Freitagabend im Franken-Duell mit den Würzburger Kickers beim 2:2 (1:0) aber zumindest noch ein Remis. Even Hovland (89. Minute) bescherte dem "Club" doch noch einen Punkt nach zuletzt fünf Siegen aus den vergangenen sechs Partien. Guido Burgstaller (45. Minute) hatte den FCN vor 37 673 Zuschauern mit seinem elften Saisontor in Führung gebracht. Innerhalb von nur zwei Minuten wendeten Elia Soriano (54.) und David Pisot (56./Foulelfmeter) aber fast die Partie für die mutigen Gäste.