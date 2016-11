CL-Gegner von Bayern und Bayer mit Sieg und Remis

Moskau Die beiden russischen Gruppengegner der deutschen Clubs in der Champions League haben ihre Generalproben mit einem Sieg und einem Remis absolviert.

Der russische Fußballmeister ZSKA Moskau, Gegner von Bayer Leverkusen, gewann am Freitagabend in der Premier Liga bei Arsenal Tula mit 1:0 (1:0). Rostow, Kontrahent von Bayern München, kam bei Rubin Kasan zu einem torlosen Unentschieden.

Den Siegtreffer für die Moskauer erzielte der bulgarische Fußball-Nationalspieler Georgi Milanow (20. Minute). Damit rückte der Armeesportclub aus der Hauptstadt zunächst auf Platz drei vor. Rostow ist Tabellen-Fünfter.

ZSKA empfängt am kommenden Dienstag (18.00 Uhr) die Werkself aus Leverkusen;die Bayern müssen am Mittwoch (18.00 Uhr) in Rostow antreten. Beide russischen Clubs sind in ihren Champions-League-Gruppen derzeit noch ohne Sieg.