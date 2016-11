Bayern ohne Robben gegen Dortmund - "Kein Risiko" bei Vidal

München Franck Ribéry ist zurück, dafür fällt Arjen Robben gegen Dortmund aus. Bei den müden Länderspielreisenden Arturo Vidal und Douglas Costa will Bayern-Coach Carlo Ancelotti kein Risiko eingehen. Der Italiener wünscht sich Änderungen am Spielplan.

Der FC Bayern muss den Bundesliga-Gipfel bei Borussia Dortmund ohne Arjen Robben bestreiten. Robben falle ebenso wie Javi Martínez und Kingsley Coman am Samstag aus, sagte Trainer Carlo Ancelotti in München.

"Kein Risiko" will er bei den erst am Donnerstag von Länderspielreisen zurückgekehrten Südamerikanern Arturo Vidal und Douglas Costa eingehen. "Wir müssen sie im Training beobachten", sagte Ancelotti, der sich auf sein zweites BVB-Duell freut. "Ein Clásico. Es ist ein wichtiges Spiel. In den letzten Jahren haben Dortmund und Bayern immer um den Titel in der Bundesliga gekämpft", sagte Ancelotti.

Der Ausfall von Robben hatte sich in dieser Woche schon angedeutet. Zwar hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister nach der Rückkehr des Niederländers vom Länderspiel in Luxemburg, bei dem er ausgewechselt worden war, Entwarnung gegeben. Doch ins Teamtraining kehrte der Flügelspieler die Tage danach nicht zurück. Robben habe kleinere Probleme, vielleicht sei er nächste Woche bereit.

Da kommt die Rückkehr von Franck Ribéry, der in der Bundesliga zuletzt am 24. September beim 1:0 gegen den Hamburger SV auflief, gerade recht. "Er hat diese Woche sehr gut trainiert", sagte Ancelotti. Nach zuletzt hitzigen Aktionen des Franzosen in Dortmund-Duellen will der Italiener nicht besonders auf den Gefühlsfußballer einwirken. "Ich brauche nicht mit Ribery sprechen. Er ist professionell und weiß, was er auf dem Feld machen muss", sagte Ancelotti.

Im Supercup im August gewannen die Münchner mit 2:0. "Morgen ist es ein anderes Spiel", sagte Ancelotti. "Das ist ein wichtiges Spiel, jeder weiß das. Es herrscht viel Respekt zwischen den Spielern und den Vereinen. Es ist für jeden aufregend."

Besorgt verfolgt Ancelotti die Entwicklung, dass viele Spieler nach Länderspielen mit Verletzungen oder Blessuren zu den Clubs zurückkehren. Viele Mannschaften hätten Probleme, der Spielkalender in Europa sei einfach zu voll, sagte der Starcoach. "Wir müssen eine Lösung finden. Es kommt auf die Gesundheit der Spieler an."