Avdijaj für Schalke-Trainer Weinzierl eine Option

Gelsenkirchen Schalke-Trainer Markus Weinzierl will seinem Angreifer Donis Avdijaj eine Chance auf den ersten Saisoneinsatz in der Fußball-Bundesliga geben.

Der 20-Jährige sei in der Partie am Samstag beim VfL Wolfsburg eine Option, sagte Weinzierl am Donnerstag angesichts aktueller Verletzungen der Stürmer Klaas-Jan Huntelaar und Franco Di Santo. Huntelaar fällt wegen einer Außenbandblessur weiter aus. Di Santo wird derzeit bei Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München wegen seiner langwierigen Bauchmuskelprobleme untersucht.

"Jetzt kommt eine sehr wichtige Phase. Wir wollen den Abstand verringern", sagte Weinzierl, der in der Bundesliga mit seiner Mannschaft fünfmal nacheinander ungeschlagen ist. Gastgeber Wolfsburg sei bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben. "Aber sie sind sehr gefährlich. Wir brauchen unsere beste Leistung", betonte der Trainer der Gelsenkirchener.