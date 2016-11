Österreich wieder ohne Sieg

Wien Die formschwache österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat das erhoffte Erfolgserlebnis erneut verpasst. Das Team des stark in der Kritik stehenden Trainers Marcel Koller kam im Testspiel in Wien gegen die Slowakei nur zu einem 0:0.

Österreich hatte am Samstag zu Hause mit dem 0:1 gegen Irland ein vorentscheidendes Spiel in der WM-Qualifikation verloren. Die Teilnahme an der WM 2018 in Russland ist für den Vierten der Gruppe G inzwischen unwahrscheinlich geworden. Die Alpenrepublik ist bereits seit vier Länderspielen ohne Sieg.