Italien-Stürmer Immobile: Klose ist ein Mythos

Nürnberg Für den ehemaligen BVB-Stürmer Ciro Immobile ist Miroslav Klose ein "Mythos".

"Hier in Rom ist er immer noch ein Held, ein Teil der Clubgeschichte für jeden Lazio-Fan", sagte der italienische Fußball-Nationalspieler, der seit diesem Sommer bei Lazio Rom spielt, dem "Kicker". Er sei froh, dass sich Klose mit dem Wechsel in den DFB-Trainerstab seinen Traum erfülle und zuvor noch den WM-Torrekord aufgestellt habe. Mit Italien trifft Immobile am Dienstag im Test-Länderspiel auf das deutsche Team.

In der Saison 2014/15 spielte Immobile bei Borussia Dortmund. Dort sollte er den zu Bayern München gewechselten Robert Lewandowski ersetzen, konnte die Erwartungen jedoch nicht erfüllen. "Es war sicher nicht einfach, Lewandowski zu ersetzen, der dort Geschichte geschrieben hat. Ich hätte wohl nicht seinen Level erreicht, Dortmund aber mehr geben können, wenn ich geblieben wäre", sagte der 26-Jährige.

Seine Zeit beim BVB sehe er aber nicht negativ. Es habe dort "echte Probleme in der Kabine und beim Generationsschnitt" gegeben. "Ich hätte mehr geben können und mir tat es leid, wie wir am Ende auseinandergegangen sind."