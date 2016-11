Meister Bayern München besiegt 1. FFC Frankfurt 1:0

Düsseldorf Dem deutschen Frauenfußballmeister FC Bayern München ist mit dem 1:0 (1:0) gegen den 1. FFC Frankfurt der fünfte Bundesligasieg in Serie gelungen. Nicole Rolser machte den Erfolg am Sonntag mit ihrem Treffer in der 26. Minute perfekt.

Nach dem achten Spieltag belegt der Titelverteidiger mit 19 Punkten Tabellenrang zwei hinter dem 1. FFC Turbine Potsdam (21). Der SC Freiburg, die SGS Essen und Pokalsieger VfL Wolfsburg haben auf den Plätzen dahinter jeweils 17 Punkte.

Essen siegte am Samstag 4:0 (1:0) beim FF USV Jena. Freiburg setzte sich am Sonntag im badischen Derby 2:1 (0:0) gegen den Pokalfinalisten SC Sand durch. Aufsteiger MSV Duisburg kam ebenfalls am Sonntag beim 1:0 (1:0) gegen 1899 Hoffenheim zum zweiten Saisonsieg.