Berlin Kölns Angreifer Yuya Osako hat mit zwei Toren zum 4:0-Sieg der japanischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Oman beigetragen.

Osako erzielte in Kashima beide Tore in der ersten Halbzeit (32. und 41. Minute) des Freundschaftsspiels. Nach einer Stunde wurde er ausgewechselt. Der im Sommer von Hannover 96 zum FC Sevilla gewechselte Hiroshi Kiyotake traf per Elfmeter. Yuki Kobayashi (SC Heerenveen/Niederlande) stellte in der Nachspielzeit den Endstand her.