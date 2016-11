Markus Weinzierl ist mit dem FC Schalke 04 seit fünf Spielen in der Liga ungeschlagen. Foto: dpa

Weinzierl will Aufholjagd mit Schalke fortsetzen

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 will seine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. "Wir sind beim Blick auf die Tabelle lange nicht zufrieden. Aber die Mannschaft entwickelt sich", sagte Trainer Markus Weinzierl in einem Interview des Vereinssenders "Schalke TV".

Der Revierclub war mit fünf Niederlagen in Serie in die Bundesliga-Saison gestartet, konnte anschließend aber elf Punkte holen und auf den zwölften Tabellenplatz klettern.

Weinzierl plant, dass der Revierclub bis Weihnachten den Anschluss zu den vorderen Tabellenrängen herstellt. "Wir sehen derzeit ein Team, das kämpft, rennt und zu hundert Prozent arbeitet. Das ist die Basis", sagte der Coach. In der Bundesliga ist Schalke nunmehr fünf Spiele hintereinander ohne Niederlage, zudem wurde das Überwintern in der Europa League vorzeitig gesichert.

Im nächsten Match gegen den VfL Wolfsburg am 19. November soll auch Offensivspieler Eric Maxim Choupo-Moting nach einer Knieverletzung spielen können. "Wir versuchen, ihn bis zum Spiel in Wolfsburg fit zu bekommen", sagte Weinzierl.