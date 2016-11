Traoré zurück im Gladbach-Training

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach kann wieder mit Ibrahima Traoré planen. Der Offensivspieler, der in den vergangenen Wochen wegen einer Oberschenkelzerrung nicht zur Verfügung stand, kehrte ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten zurück.

"Es ist perfekt gelaufen, sogar besser als ich gedacht habe. Ich habe keine Schmerzen", wurde Traoré in einer Vereinsmitteilung zitiert. Sein bislang letztes Pflichtspiel hatte Traoré am 19. Oktober in der Champions League gegen Celtic Glasgow (2:0) bestritten.