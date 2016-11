Mainz-Profi Serdar verlängert Vertrag

Mainz Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit seinem Junioren-Nationalspieler Suat Serdar vorzeitig bis zum Jahr 2021 verlängert. Das gab der Verein bekannt.

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler absolvierte in dieser Saison bereits 13 Pflichtspiele für die Mainzer. "Suat Serdar hat sich trotz seines jungen Alters bereits einen festen Platz in unserem Team erarbeitet und sich bereits in der Bundesliga und in der Europa League behauptet. Er ist ein Musterbeispiel für eine gelungene Ausbildung in unserem Nachwuchsleistungszentrum", sagte Sportdirektor Rouven Schröder.