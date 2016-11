Gerrard vor Karriereende und Rückkehr nach Liverpool

Los Angeles Englands Fußball-Altstar Steven Gerrard steht vor dem Karriereende und in anderer Funktion möglicherweise vor einer Rückkehr zu seinem Heimatclub FC Liverpool.

Der 36-Jährige schied mit seinem Team Los Angeles Galaxy im Playoff-Viertelfinals der Major League Soccer gegen die Colorado Rapids aus. Gerrards Vertrag in Nordamerika läuft nun aus, eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat stattdessen bereits eine mögliche Rückkehr nach Liverpool angedeutet: "Keiner sollte überrascht sein, wenn wir einen Platz für Stevie finden werden." Gerrard war in 2015 nach 17 Jahren und 708 Pflichtspielen für Liverpool in die USA gewechselt.