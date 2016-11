Klopp mit FC Liverpool spitze - 6:1-Gala gegen Watford

Liverpool Der FC Liverpool hat einen Ausrutscher von Manchester City genutzt und geht als neuer Tabellenführer in die Länderspielpause.

Das Team von Trainer Jürgen Klopp zog am Sonntag mit einem 6:1-Sieg gegen den FC Watford an der Konkurrenz vorbei, nachdem der FC Arsenal zuvor beim 1:1 gegen Tottenham Hotspur seine Chance auf die Tabellenführung verpasst hatte. An der Anfield Road trafen Sadio Mané (27./60.), Philippe Coutinho (30.), der deutsche Nationalspieler Emre Can (43.), Roberto Firmino (57.) und Georginio Wijnaldum (90.+1) für die Reds. Daryl Janmaat (75.) gelang nur der Ehrentreffer für Watford. Liverpool ist jetzt seit neun Premier-League-Spielen ungeschlagen und hat 26 Punkte.