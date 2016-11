Real Madrid verlängert Vertrag mit Ronaldo bis 2021

Madrid Champions-League-Sieger Real Madrid verlängert den Vertrag mit dem dreimaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo um drei Jahre bis zum 30. Juni 2021.

Der neue Kontrakt werde am 7. November um 13.30 Uhr im Bernabéu-Stadion unterzeichnet, teilte Real mit. Zuvor hatten die Madrider Sportzeitungen "AS" und "Marca" darüber berichtet. Demnach soll die Verlängerung mit einer "deutlichen Verbesserung" des Gehalts des Portugiesen einhergehen. In den vergangenen Wochen hatte Real die Verträge mit mehreren Leistungsträgern verlängert, darunter mit Weltmeister Toni Kroos, Gareth Bale (beide bis 2022) und Luka Modric (bis 2020).