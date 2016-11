S04: Weinzierl hofft auf Rückkehr von Meyer und Di Santo

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 hofft im Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen am Sonntag (17.30 Uhr) auf die Rückkehr von Max Meyer und Franco Di Santo.

Meyer (Bänderanriss im Sprunggelenk) und der Ex-Bremer Di Santo (Bauchmuskelzerrung) hatten sich vor einer Woche beim 0:0 im Derby bei Borussia Dortmund verletzt und im Europa-League-Spiel gegen FK Krasnodar (2:0) gefehlt. Auch der Einsatz von Nabil Bentaleb ist nicht sicher. Der Mittelfeldspieler musste gegen den russischen Club nach einem Schlag auf das Knie ausgewechselt werden.

"Ich kann noch nicht beurteilen, ob die Drei Sonntag spielen können. Wir müssen die letzten Trainingseinheiten abwarten", sagte Schalkes Trainer Markus Weinzierl. "Ich hoffe, dass es klappt."

Nachdem das Überwintern in der Europa League garantiert ist, will der Revierclub sich in der Bundesliga weiter nach vorne kämpfen. "Unsere Serie spricht für sich. Die Stabilität und das Selbstvertrauen sind da. Aber unsere Aufholjagd wird eine langatmige Geschichte", sagte Weinzierl, dessen Team seit acht Pflichtspielen ungeschlagen ist. Mit acht Punkten liegt der Tabellen-Zwölfte Schalke nur einen Zähler vor Bremen. "Die Bremer kämpfen um ihre Existenz", mahnte Weinzierl.