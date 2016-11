Pleite für ManUnited in der Europa League

Berlin Manchester United hat in der Europa League seine zweite Niederlage kassiert. Das Starensemble von Trainer José Mourinho verlor verdient mit 1:2 (0:1) bei Fenerbahce Istanbul und muss vor den letzten beiden Spielen in der Gruppenphase um den Einzug in die Zwischenrunde fürchten.

Moussa Sow (2.) und Jeremain Lens (59.) trafen für die Türken, der Anschlusstreffer durch Kapitän Wayne Rooney (89.) kam für die Gäste zu spät. "Sie haben ihr Champions-League-Finale gespielt, für uns war es Sommerfußball", meinte ManUnited-Coach Mourinho. Noch zwei Wochen zuvor hatte seine Mannschaft mit 4:1 über Fenerbahce triumphiert. Im zweiten Spiel der Gruppe A am Donnerstagabend kam Feyenoord Rotterdam bei Sorja Luhansk zu einem 1:1 (1:1). Manchester, das in der heimischen Premier League nur Achter ist, rutschte durch die Pleite auf Rang drei ab und hat einen Punkt weniger als Rotterdam und Istanbul (je 7 Punkte).

Als erstes Team schaffte Zenit St. Petersburg den Sprung in die K.o.-Runde. Die Russen holten mit dem 2:1 (1:0) gegen den FC Dundalk aus Irland den vierten Sieg im vierten Spiel und sind nicht mehr von Platz eins der Gruppe D zu verdrängen. Der Tabellenzweite Maccabi Tel Aviv trennte sich 0:0 vom AZ Alkmaar.

Mann des vierten Spieltages war Aritz Aduriz. Dem Spanier gelangen beim 5:3 (3:1) von Athletic Bilbao gegen KRC Genk als erstem Spieler fünf Treffer in einer Europa-League-Partie. Genk blieb mit sechs Zählern aber Tabellenführer vor den punktgleichen Basken.