Deutschland-Gegner Tschechien hofft auf Tore

Prag Der tschechische Fußball-Nationaltrainer Karel Jarolim hofft im WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen am 11. November in Prag endlich auf Tore. "Wir haben in drei Partien keinen Treffer erzielt und das ist alarmierend", sagte der 60-Jährige.

Das Spiel gegen die Skandinavier werde für seine Mannschaft daher zu einer "Reifeprüfung", betonte der Vater von Ex-HSV-Profi David Jarolim. In der WM-Qualifikation ist Tschechien in der Deutschland-Gruppe C mit zwei Punkten Tabellenvorletzter. Gegen die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw gab es ein 0:3. Die Spiele gegen Nordirland und Aserbaidschan endeten jeweils unentschieden.

Als Stürmer für das Norwegen-Spiel nominierte Trainer Jarolim Patrik Schick von Sampdoria Genua und Milan Skoda von Slavia Prag. Im vorläufigen Kader sind zudem die Bundesliga-Abwehrspieler Theodor Gebre Selassie (Werder Bremen), Pavel Kaderabek (TSG 1899 Hoffenheim). Verletzungsbedingt noch nicht zur Verfügung stehen Vladimir Darida (Hertha BSC), Jaroslav Drobny (Werder Bremen) und Tomas Rosicky (Sparta Prag).