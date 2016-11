Welttrainer 2016: Jürgen Klopp und Pep Guardiola nominiert

Zürich Jürgen Klopp ist einer von zehn Kandidaten für die Wahl zum Welttrainer des Fußball-Jahres 2016. Der Trainer des FC Liverpool steht auf einer vom Fußball-Weltverband FIFA veröffentlichen Liste.

Neben Klopp sind unter anderem auch der ehemalige Bayern-Trainer Pep Guardiola, Leicester Citys Meistertrainer Claudio Ranieri und Portugals Europameister-Coach Fernando Santos nominiert, nicht aber Bundestrainer Joachim Löw.

Bis zum 22. November kann gewählt werden. Die Stimmen der Spielführer und Cheftrainer von Nationalteams weltweit zählen zu 50 Prozent. In die restlichen 50 Prozent fließen die Stimmen einer ausgewählten Gruppe von über 200 Medienvertretern sowie erstmals einer öffentlichen Abstimmung unter Fans ein.

Anfang Dezember veröffentlicht die FIFA eine Liste mit den drei Nominierten. Am 9. Januar wird der Welttrainer dann im Rahmen der ersten Ausgabe der "The Best FIFA Football Awards" gemeinsam mit der Weltfußballerin und dem Weltfußballer des Jahres 2016 ausgezeichnet.

Bislang war die Ehrung mit dem Namen "Ballon d'Or" von der FIFA und dem französischen Magazin "France Football" veranstaltet worden. Die Zeitschrift hatte zuletzt das Ende der Kooperation bestätigt. Parallel zur neuen FIFA-Gala wird "France Football" am 13. Dezember erneut den Goldenen Ball vergeben.