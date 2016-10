96-Offensivspieler Martin Harnik traf per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1. Foto: dpa

Hannover 96 beendet mit 3:1-Sieg Negativserie in der Liga

Hannover 96 hat nach zwei Liga-Niederlagen wieder einen Sieg gefeiert und das Spiel gegen die Würzburger Kickers nach Rückstand noch gedreht. Der Erstliga-Absteiger gewann nach einer Leistungssteigerung 3:1 (0:1).

Die Hannoveraner kletterten dadurch eine Woche vor dem Niedersachsen-Derby bei Spitzenreiter Eintracht Braunschweig auf Platz drei der 2. Fußball-Bundesliga. Den Sieg für Hannover schossen vor 31 200 Zuschauern Martin Harnik (59./Foulelfmeter, 90.+5) und Felix Klaus (66.) heraus. Die lange clever spielenden Würzburger gingen durch Elia Soriano (24.) in Führung. Richard Weil (90.+3) scheiterte in der Nachspielzeit mit einem Foulelfmeter an 96-Keeper Samuel Sahin-Radlinger.