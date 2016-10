Podolski und Galatasaray mit glücklichem Auswärtssieg

Istanbul Lukas Podolski hat mit Galatasaray Istanbul einen glücklichen Auswärtssieg bei Aufsteiger Adanaspor gefeiert. Der türkische Fußball-Rekordmeister kam zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg.

Der Portugiese Bruma erzielte in der 81. Minute den Siegtreffer. Der deutsche Ex-Nationalspieler Podolski stand in der Startelf und wurde nach der Führung in der 83. Minute ausgewechselt.

Nach neun Spieltagen liegt Galatasaray mit 20 Punkten auf Platz drei der Süper Lig. Titelverteidiger Besiktas führt die Tabelle mit 21 Zählern an. Der Zweite Basaksehir FK (20) hat mit einem Sieg am Sonntag gegen Akhisar Belediyespor die Chance auf die Übernahme der Spitzenposition.