Celtic mit fünftem Ligasieg in Serie

Aberdeen Celtic Glasgow hat vor dem Champions-League-Duell mit Borussia Mönchengladbach seine Erfolgsserie in der schottischen Liga fortgesetzt. Der Fußball-Meister gewann mit 1:0 (1:0) beim Zweiten FC Aberdeen und führt die Tabelle mit neun Siegen aus zehn Partien weiter souverän an.

Die vergangenen fünf Punktspiele gewann Celtic. Mittelfeldspieler Thomas Rogic traf gegen Aberdeen zum Sieg (23. Minute).

Celtic hatte zuletzt in der Königsklasse 0:2 gegen Gladbach verloren, am kommenden Dienstag steht das Rückspiel im Borussia Park an. Der Bundesligist liegt derzeit mit drei Zählern auf Rang drei der Gruppe C hinter dem FC Barcelona (9) und Manchester City (4). Celtic ist mit erst einem Punkt Gruppenletzter.