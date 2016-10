4:1 gegen Sunderland: Arsenal vorerst an Tabellenspitze

Sunderland Der FC Arsenal hat mit Mesut Özil und Shkodran Mustafi in der Premier League vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Zum Auftakt des 10. Spieltags gewannen die Londoner beim AFC Sunderland mit 4:1 (1:0) und schoben sich mit 23 Punkten vorerst an Manchester City vorbei.

Die Citizens (20) hatten bei West Bromwich Albion die Chance, wieder an die Spitze zu kommen. Der FC Liverpool (20) trat am Abend bei Crystal Palace an.

Alexis Sanchez (19./78. Minute) und der in der 69. Minute eingewechselte Olivier Giroud (71./76.) waren für Arsenal erfolgreich. Für Sunderland, das weiter auf den ersten Saisonsieg wartet, traf Jermain Defoe (65./Foulelfmeter).

Die deutschen Nationalspieler Özil und Mustafi, die am vergangenen Dienstag beim 2:0-Sieg im Ligapokal gegen den Zweitligisten FC Reading geschont wurden, hatte Arsenal-Coach Arsène Wenger wieder in die Startelf berufen. Özil scheiterte bereits vor der Pause (13./39.) mit zwei guten Chancen an Sunderland-Keeper Jordan Pickford, war aber an der Vorbereitung des 3:1 beteiligt.