Römer Florenzi nach Kreuzbandriss operiert

Rom Der italienische Fußball-Nationalspieler Alessandro Florenzi ist nach seinem Kreuzbandriss im linken Knie erfolgreich operiert worden. Der Eingriff sei ohne Probleme verlaufen, teilte Florenzis Club AS Rom mit.

Der Mittelfeldspieler wird der Roma und der Nationalelf voraussichtlich mehrere Monate fehlen. Florenzi hatte sich die Verletzung beim 3:1-Sieg in der Serie A bei Sassuolo Calcio zugezogen. Der 25-Jährige war in dieser Saison mit bislang 13 Einsätzen unumstrittener Stammspieler in Rom, in der Squadra Azzurra hatte er bei der EM vier Partien bestritten.