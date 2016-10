Ingolstadt-Kapitän Matip angeschlagen

Mainz/Ingolstadt Der FC Ingolstadt sorgt sich vor dem Spiel beim FSV Mainz 05 um Kapitän Marvin Matip. Der Abwehrchef hatte beim Aus im DFB-Pokal in Frankfurt (1:4 n.E.) einen Schlag auf den Mittelfuß bekommen und musste danach mit dem Training aussetzen.

Das berichtete Trainer Markus Kauczinski einen Tag vor der Partie des neunten Spieltags in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auswärts beim Europa-League-Teilnehmer. Stürmer Dario Lezcano wird in Rheinhessen wie erwartet wegen einer Oberschenkelverhärtung fehlen. Ihn könnte Offensivakteur Lukas Hinterseer ersetzen, der nach einer Wadenverhärtung und einem Spiel Pause in das Team zurückkehrt.

Nach nur zwei Punkten aus bislang acht Partien müssen die Oberbayern gewinnen, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegszone zu halten. "Wir machen uns selbst auch Druck", betonte Hinterseer. Kauczinski hofft auf das Selbstvertrauen aus dem Pokal, als Ingolstadt gegen Frankfurt 120 Minuten lang kein Gegentor kassierte. "Das ist uns vorher noch nicht gelungen", erinnerte er.