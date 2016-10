Formstarke Schalker schalten in Derby-Modus

Nürnberg Schalke 04 steht im Pokal-Achtelfinale - das Wie soll nach einem kuriosen Spielverlauf beim 3:2 in Nürnberg nicht mehr interessieren. Die Königsblauen denken nur noch an das Revierderby gegen Dortmund. Auch Nürnberg will die Heimniederlage schnell abhaken.