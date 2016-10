FC Bayern bei Torjäger Lewandowski auf gutem Weg

München Der FC Bayern München kommt bei der angestrebten vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Topstürmer Robert Lewandowski seinem Ziel näher. Die Ausdehnung des aktuellen Arbeitspapieres um zwei Jahre bis 2021 ist nach dpa-Informationen auf einen guten Weg gebracht worden.

Sie ist aber noch nicht perfekt, wie es das polnische Onlineportal "WP Sportowe Fakty" berichtet hatte. Maik Barthel, einer von Lewandowskis Beratern, hatte das in einer Twitter-Nachricht bestritten. Es gebe "nichts Neues" zu vermelden. Der deutsche Fußball-Meister äußert sich öffentlich nicht. Es müssen anscheinend noch letzte wichtige Details geklärt werden.

Die "Bild"-Zeitung berichtete in ihrer Mittwoch-Ausgabe, die Gespräche stünden kurz vor dem Abschluss. Der 28 Jahre alte polnische Nationalspieler werde mit dem neuen Kontrakt bei den Bayern zu den Topverdienern aufsteigen. Er soll bis in die Gehaltsdimensionen von Thomas Müller vordringen. Das Jahressalär des Weltmeisters wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt. Lewandowski war 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund nach München gewechselt. In der vergangenen Saison wurde er mit 30 Treffern Bundesliga-Torschützenkönig. Der Torjäger wird immer wieder von europäischen Topclubs wie Real Madrid umworben.