Neuer warnt Bayern vor Derby gegen Augsburg

Manuel Neuer will mit den Bayern wieder nach Berlin. Foto: dpa

München Nach den dominanten Auftritten in Champions League und Bundesliga will der FC Bayern auch im DFB-Pokal nachlegen.

"Wir wissen, wie schön es ist, im Finale in Berlin zu sein. Das ist unser großes Ziel, und das streben wir an", sagte Torhüter Manuel Neuer vor dem Zweitrunden-Derby gegen den FC Augsburg am Mittwoch (20.45 Uhr).

Der Fußball-Weltmeister warnte aber auch vor Überheblichkeit wegen der augenscheinlich wiedergefundenen Form. "Bei K.o.-Spielen ist es immer der Fall, dass jeder Fehler bestraft werden kann und man schnell aus dem Wettbewerb sein kann", sagte Neuer am Dienstag.

Wie erwartet wird Verteidiger Rafinha dem Rekordmeister und Rekord-Pokalsieger wegen muskulärer Beschwerden fehlen. Dafür kehrt Kapitän Philipp Lahm zurück auf die rechte Abwehrseite.

Nach einem laut Neuer "kleinen Denkzettel" - die Münchner blieben in der Champions League und in der Liga dreimal nacheinander ohne Sieg - zeigten die Bayern zuletzt gegen die PSV Eindhoven (4:1) und Borussia Mönchengladbach (2:0) wieder starke Auftritte. "Jetzt sind wir wieder voll im Soll", resümierte der Torwart.