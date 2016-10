Liga-Cup für Mourinho "unwichtigster Wettbewerb"

Manchester In der vierten Runde des englischen Liga-Pokals kommt es am Mittwoch zum Prestige-Duell zwischen Manchester United und Manchester City. Beide Trainer, José Mourinho und Pep Guardiola, brauchen im ungeliebten Wettbewerb dringend einen Sieg.

José Mourinho macht kein Geheimnis daraus, was er vom englischen Liga-Pokal hält. Es sei für ihn "der unwichtigste Wettbewerb", sagte der Trainer von Manchester United vor dem Stadtderby im Old Trafford gegen Manchester City.

"Ich würde lieber in der Premier League spielen", räumte Mourinho kurz nach der 0:4-Pleite bei seinem Ex-Verein FC Chelsea ein. "Da haben wir gerade schlechte Stimmung."

Dennoch sei die Vorfreude auf das Prestige-Duell in der vierten Pokalrunde groß. "Je größer das Spiel, desto besser", sagte der Portugiese. "Um diese Spiele geht es doch." Und gewinnen wolle er den Liga-Pokal sowieso. "Ich habe ihn dreimal gewonnen und werde ihn niemals wegwerfen", stellte Mourinho klar. Von seinen Spielern verlangte er, sie müssten am Mittwoch "Männer" sein und eine Reaktion zeigen, um die Demütigung von Chelsea abzuschütteln.

Auch Pep Guardiola braucht mit Manchester City wieder ein Erfolgserlebnis. Die "Citizens" konnten am Sonntag beim 1:1 gegen Southampton bereits das fünfte Pflichtspiel in Serie nicht gewinnen. Der ehemalige Bayern-Coach ließ seine Spieler nach dem Abpfiff 50 Minuten in der Kabine schmoren. "Nichts Besonderes" sei dort passiert, sagte Guardiola. Doch nach dem hervorragenden Saisonstart ist die Stimmung bei Man City inzwischen getrübt.

Angesichts der vierfachen Belastung aus Liga, FA Cup, Liga-Pokal und europäischem Wettbewerb werden sowohl Guardiola als auch Mourinho am Mittwoch einige Spieler schonen. United-Bankdrücker Wayne Rooney, dem sein Trainer laut Boulevardzeitung "The Sun" einen Abschied nahegelegt hat, könnte wieder in der Startelf stehen. Der zur Reserve abgeschobene Weltmeister Bastian Schweinsteiger, den nach den jüngsten Auftritten der "Red Devils" einige Fans in den sozialen Medien fordern, ist für Mourinho wohl keine Option.

Das letzte Stadtderby im Old Trafford gewann Manchester City am 10. September durch Tore von Kevin De Bruyne und Kelechi Iheanacho mit 2:1. Zlatan Ibrahimovic gelang nur der Anschlusstreffer. Auch am Mittwoch wird es einen Sieger geben, ein Unentschieden ist in der vierten Pokalrunde nicht möglich. Auch wenn es "nur" der Liga-Pokal ist - ein Weiterkommen gegen den Stadtrivalen wäre für beide Teams im "unwichtigsten Wettbewerb" ein wichtiger Erfolg.